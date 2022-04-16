ردّ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على سؤالٍ بشأن إن كان الفنان محمد رمضان يجامله في مسلسل الأسطورة، وذلك بعد مشاركة الفنانة روجينا (زوجة زكي) في العمل الدرامي.

وخلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، استشهد زكي بمسلسلات أخرى تشارك فيها زوجته دون مشاركة رمضان مثل مسلسل انحراف (الذي يُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي)، ومسلسل بنت السلطان.

وأضاف أنّ الحكم يجب أن يكون الجمهور، لافتًا إلى أن زوجته روجينا لديها محطة مهمة في حياتها تتمثل في لقائها مع المخرج محمد سامي.

وتابع: «إذا كان فيه حد له فضل بعد ربنا هو محمد سامي.. اختيار روجينا كان من قِبل محمد سامي، وهي تعمل معه بشكل دائم».

وأشار إلى أنّ محمد رمضان لا يتدخل (في اختيار الشخصيات التي تشارك في العمل).

وأكمل ساخرًا: «(روجينا) كانت عارضة أزياء وأنا عرفتها وبعد كده اشتغلت في الفن»، وأشار إلى أنّ زوجته تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت أدوار بطولة في عدد من الأعمال.