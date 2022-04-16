الاستعانة بمدربين من الدوري الإنجليزي لزيادة لاعبات كرة القدم بالجمهورية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات اللقاء المجمع لمراكز تدريب مشروع «1000 بنت 1000 حلم»؛ وذلك لاختيار فريق للمشاركة باللقاء المجمع بالوزارة.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد لاعبات كرة القدم، من خلال نشر الوعي الرياضي لديهن.

وقال صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن المشروع يهدف أيضًا لتكوين شخصية الفتاة رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وأضاف أنّ المديرية تنفذ المشروع داخل مركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب السلام بإسنا، ومركز شباب المريس، ومركز شباب الحسينات.

وأشار إلى أنّ المشروع يستهدف أيضًا تعليم كرة القدم لـ1000 فتاة ضمن برنامج تنمية المهارات الأساسية، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

وأفاد بأنّه ستتم الاستعانة بخبراء ومدربين من الدوري الإنجليزي، للتعامل مع المرحلة العمرية التي يستهدفها المشروع للفتيات وهي من 13 حتى 18 سنة، على مستوى الجمهورية من خلال 51 مركز شباب.

ولفت إلى عمل 40 مدربًا ومدربة بالمشروع على تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم ليصبح إجمالى المستفيدين من المشروع 1000 فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

ونوه بأنّ المشروع سيتم تطبيقه وفقًا لقواعد معينة ومحددة تم وضعها من قبل وزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني، تضمن سلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد الرياضة، إلى جانب أن المشروع يحارب التنمر، والاهتمام بالنواحي النفسية.