انطلاق الحلقة 15 من الاختيار 3: وزير الدفاع يكشف مخطط الشاطر والمرشد للإطاحة به

انطلقت الحلقه 15 من مسلسل "الاختيار٣.. القرار"، والتي تحمل اسم "مجلس الشعب"، بمقابلة الضباط مصطفى وزكريا ومروان في القلعة، وتذكروا موقعة اقتحام وزارة الدفاع في نهاية 2011.

بعدها، دار حوارا بين خيرت الشاطر (خالد الصاوي) ومرشد الإخوان محمد بديع (عبدالعزيز مخيون)، حول البحث عن فكرة لإزاحة وزير الدفاع (الفريق عبدالفتاح السيسي) عن مخططاتهم. وخططوا لإحداث وقيعة بين الفريق عبد الفتاح السيسى واللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت.

واتصل الشاطر برئيس المخابرات الحربية وطلب منه مقابلته، وعندما ذهب تفاجأ بأن الفريق السيسى هو من يجلس على مكتبه، ليقف الشاطر فى ذهول ويقرر المغادرة سريعا.

والتقى الضابط مصطفى (أحمد السقا) بإسراء (بعد مقتل زوجها الإرهابي في سيناء) وطلب منها العودة إلى سيناء بعدما تم تحريرها من الخلية الإرهابية بواسطة الفرقة 777 قتال، وطلب مصطفى منها أن تقوم بمساعدة الدولة والوصول إلى قائد الخلية "أبو منير".

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبان توليه وزارة الدفاع، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي فى الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، شخصية القيادي السابق بجماعة الإخوان خيرت الشاطر.

يعرض المسلسل يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.



