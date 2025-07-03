غزة: استشهاد 114 شخصا إثر الهجمات الإسرائيلية منذ فجر الأربعاء على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية يوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 114 شخصا بنيران وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم مدير المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.



ولقي الطبيب مروان السلطان مصرعه برفقة آخرين إثر قصف استهدف شمال مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57012 شهيدا و134592 إصابة، بعد أن أحصت استشهاد 142 شخصا وإصابة 487 في آخر 24 ساعة، فيما أضيف 223 شهيدا ممن اكتملت بياناتهم وكانوا في عداد المفقودين إلى الحصيلة التراكمية".

كما أفادت بأن "حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدا وأكثر من 210 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 640 شهيدا وأكثر من 4488 إصابة".

وفي الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك بقطاع غزة، في حين أكّدت التقارير الإسرائيلية أن الجندي، قُتل باستهداف دبابة، بقذيفة مضادة للمدرعات، شمالي قطاع غزة.