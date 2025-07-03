الرئاسي الليبي يشدد على الالتزام بالهدنة في طرابلس وعودة القوات إلى مقراتها الأصلية

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، ضرورة الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة التشكيلات إلى مقراتها الأصلية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأربعاء مع لجنة متابعة تنفيذ الهدنة.

وناقش اللقاء، الذي حضره رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية وآمرو المناطق العسكرية في طرابلس والساحل الغربي والمنطقة الوسطى، مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الغربية، مع التركيز على العاصمة طرابلس.

وشدد القائد الأعلى على أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ الهدنة، وضمان استمرار حالة التهدئة، بما يعزز الاستقرار ويُطمئن المواطنين.

كما دعا إلى تنفيذ مراحل الهدنة بدقة وشفافية، مؤكداً أن العاصمة طرابلس يجب أن تبقى رمزاً للوحدة الوطنية وبيتاً لكل الليبيين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملف التهدئة، وضمن جهود المجلس الرئاسي لترسيخ الاستقرار الأمني في البلاد.