حماس تجري سلسلة لقاءات رفيعة مع المسئولين في تركيا

أجرى وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، برئاسة محمد درويش، رئيس مجلس الشورى والمجلس القيادي للحركة، سلسلة لقاءات مهمة مع القيادة التركية في العاصمة أنقرة.

وبحسب بيان صادر عن حماس، اليوم الخميس، تأتي تلك اللقاءات في إطار تحركات الحركة السياسية والدبلوماسية؛ لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهل قطاع غزة.

والتقى وفد الحركة خلال اليومين السابقين مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ومع إبراهيم كالن، رئيس جهاز المخابرات التركية.

وتناول الجانبان خلال اللقاءات تطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والجهود الدولية المبذولة من أجل وقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار، إلى جانب سبل تعزيز التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الحرب الظالمة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لأبناء الشعب المحاصر.

وقد عبّرت قيادة الحركة عن بالغ تقديرها للموقف التركي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وللجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها الجمهورية التركية من أجل وقف العدوان على غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

من جانبها، أكّدت القيادة التركية موقفها الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على وقف العدوان على قطاع غزة، قائلة إن هذا الملف يحتل أولوية في تحركاتها الإقليمية والدولية، رغم التحديات والتطورات المتسارعة في المنطقة.