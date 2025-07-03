رايان إير تلغي 170 رحلة جوية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا

اضطربت خطط سفر أكثر من 30 ألف راكب بعدما أعلنت شركة رايان اير إنها اضطرت لإلغاء أكثر من 170 رحلة جوية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الشركة الإيرلندية قالت إن الإلغاءات اليوم الخميس وغدا الجمعة سوف تؤثر على الرحلات من وإلى فرنسا، بالإضافة إلى الرحلات التي تمر فوق فرنسا في طريقها إلى دول أخرى مثل المملكة المتحدة واليونان وإسبانيا وإيرلندا.

وجدد المدير التنفيذي لرايان ايرا مايكل أوليري دعوته لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باتخاذ "إجراء عاجل" لإصلاح خدمات نظام المراقبة الجوية بالاتحاد الأوروبي في ظل اضطراب الرحلات، الذي يتزامن مع بداية عطلات الصيف الأوروبية.

وقال أوليري: "مجددا، يحتجز مراقبو الحركة الجوية الفرنسية الأسر الأوروبية رهينة بإضرابهم عن العمل".

وأضاف: "من غير المقبول أن يتم إلغاء أو تأجيل الرحلات التي تمر في المجال الجوي الفرنسي في طريقها إلى وجهتها نتيجة لإضراب آخر لمراقبي الحركة الجوية الفرنسية الفرنسيين".