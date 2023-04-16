ذا هيل: ارتفاع التبرعات المالية لحملة ترامب إلى 34 مليون دولار بعد محاكمته

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، جمع أكثر من 34 مليون دولار أمريكي في حملة إعادة انتخابه هذا العام، مع ارتفاع التبرعات المالية بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهماً جنائية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الحملة -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أن ترامب جمع أكثر من 18 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من بينها 4 ملايين دولار تم جمعها في غضون 24 ساعة، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب في نهاية مارس الماضي.

وأشارت الحملة -استنادا إلى بيانات التمويل الخاصة بها والتي كشفت عنها خلال اليومين الماضيين- إلى أنه في المجموع استطاعت حملة إعادة انتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة أكثر من 34 مليون دولار حتى الآن منذ بداية العام الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحدث إحصائية للتبرعات التي تلقاها ترامب تأتي في الوقت الذي يصف ترامب فيه نفسه بأنه المرشح الأوفر حظًا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024 بين مجموعة متزايدة من المرشحين الجمهوريين، وذلك بعد إعلان حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ترشحمها للرئاسة.

وأوضحت الصحفية أن هناك متنافسين آخرين محتملين على ترشيح الحزب الجمهوري، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس، والذين لم يعلنوا بعد ما إذا كانوا سيترشحون للرئاسة أم لا.