استعدادات بشركة مياه الأقصر لاستقبال عيد الفطر

أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تعليمات لكل الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة واتباع الجاهزية القصوى لمواجهة أية أمور طارئة من زيادة استهلاك خلال عيد القيامة وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقالت الشركة، إنه تم الانتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجه للمواطنين، كما تم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحي لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد في المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد كما تم تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات.

وأضافت أنه تم تعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد، كما تم تعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة في الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.