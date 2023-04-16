مياه الشرب بالجيزة تناشد المواطنين بترشيد استهلاك الاستهلاك مع قرب حلول عيد الفطر

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للشركة أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة أجرى سلسلة من حملات التوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأوضح المهندس منصور بدوي أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة توعية المواطنين، وبخاصةً ربات البيوت، بأهمية ترشيد المياه، وذلك من خلال الحث على اتباع السلوكيات الصحيحة في أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد، استعداداً لدخول عيد الفطر.

وأشار إلى أن الترشيد وتجنب الهدر وعدم الإسراف في استخدام المياه يسهم في زيادة قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين، والذي بدوره يعزز من تقليل الطفوحات وعدم انسداد شبكات الصرف الصحي بصفة مستمرة.

ولفت رئيس مياه الجيزة إلى تنفيذ حملات متنوعة بنطاق أحياء: الدقي، والهرم، والوراق، وشمال الجيزة، والعمرانية، والطالبية، وبولاق الدكرور، وجنوب الجيزة.

وواصل فريق التوعية بالشركة، تنفيذ حملاته التوعوية بمركز أطفيح، والذي يشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث نظم حملات توعية مباشرة مع الجمهور، واستقصاء لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وأهمية الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

كما لفت رئيس مياه الجيزة إلى توزيع "بروشورات" ومطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية المائية للمواطنين، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة فاتورة المياه، بالإضافة إلى التنويه عن قنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".