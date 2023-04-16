ثقافة الأقصر تودع ليالي رمضان بالإنشاد الديني

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحي، الليلة الثانية من ليالي رمضان وتضمنت محاضرة بعنوان "الإرهاب عدو الإنسانية " تناول خلالها العادلي حسان محمد تعريف الإرهاب وأسبابه وعلاجه، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، ألقى قصيدة بعنوان"ليلة القدر"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وفي الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغاني منها "أحلف بسماها وبترابها، مرحب شهر الصوم" بقيادة المدرب عماد عبدالكريم.

كما نظم قصر ثقافة الأقصر الليلة الثانية من ليالي رمضان وتضمنت عدة محاضرات ثقافية ودينية الأولى بعنوان "الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام" ألقاها الشيخ علي صديق أمير، الواعظ بإدارة الأوقاف، والثانية بعنوان "فضائل العشر الأوخر من شهر رمضان" تناول خلالها الشيخ علاء محمد عربي طه، واعظ بالمنطقة الأزهرية فضل العشر الأواخر ومكانتها وأفضل الأعمال في العشر الأواخر، والثالثة بعنوان "صحتنا النفسية فى الصيام" تحدثت حياة عبدالرحيم، أخصائي نفسي وباحث إكلينكي، عن الصيام والشهوات وأسباب العصبية والغضب أثناء الصيام.

أعقب ذلك عرض إنشاد ديني بعنوان "حبيبي رسول الله"، للمنشد الشاعر يحيى بحر، وأمسية شعرية بعنوان "مصر حبيبتي" للشاعر أحمد عراقي، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "رمضانيات" تنفيذ الفنانات التشكيليين بالقصر.

وفى الليلة الثالثة والأخيرة أعدت أمسية شعرية بعنوان"فى ذكر الحبيب" للشاعر محمود مرعي، وعرض إنشاد ديني بعنوان" إليك يارسول الله" للمنشد يحيى بحر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رمضانيات"، وفي الختام قدمت فرقة الأقصر القومية للموسيقي العربية أغنية "بدري بدري ياشهر الصيام" غناء المجموعة بقيادة المايسترو عماد عبدالكريم.

وبمسرح كامل العدد ودع قصر ثقافة حاجر العديسات ليالي رمضان حيث أعدت أمسية شعرية من مربعات في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام، للشاعر أحمد علي فضل، الشاعر وليد الضوي قصيدة "شمس لا تغيب"، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد محمود الشافعي قصيدة بعنوان "عجب الهدى"، وألقت ندى إبراهيم، قصيدة "يا رسول الله يا جد الحسنين".



بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أعمال يدوية "فانوس من الورق" نفذتها أسماء أحمد، وورشة بورق الفوم "بوكس العيدية" نفذتها شيرين محمد خير، وورشة بورق الفوم "توزيعات العيدية للأطفال" نفذتها رحمة أحمد.