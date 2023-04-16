حريق هائل يدمر ما لا يقل عن 550 هكتارا في جنوب غرب فرنسا

اندلع حريق هائل في غابة ببلدة "سيربير" بمنطقة بيرينيه أورينتال (جنوب غرب فرنسا)، اليوم الأحد، مما ألحق أضرارًا بكثير من النباتات ودمر ما لا يقل عن 550 هكتارا.

وتحاول قوة من رجال الإطفاء، قوامها نحو 360 فردًا، إخماد النيران التي ما زالت مشتعلة بفعل رياح قوية بلغت سرعتها حوالي 100 كم/ساعة، وبسبب جفاف التربة. كما تم إرسال تعزيزات جوية وبرية في محاولة لإخماد الحريق المشتعل في منطقة بين "سيربير" و"بانيول" منذ صباح اليوم.

وأكد مدير أمن منطقة بيرينيه أورينتال أن 550 هكتارًا قد غطتها النيران، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة عليها، لكنهم يواجهون صعوبة في إخمادها بسبب الرياح العاتية.

كما أشار رئيس بلدية سيربير إلى أنه تم إجلاء ما بين 200 و 300 شخص، ولجأ السكان إلى الشاطئ. واحترق منزل في المنطقة بسبب امتداد النيران، وتم إغلاق الطريق بين بلدة بانيول سور مير وسيربير للسماح بنشر القوات الجوية والبرية لمكافحة الحرائق. كما توقفت حركة السكك الحديدية بين فرنسا وإسبانيا.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية على مدار اليوم رياحًا بسرعة 126 كم/ ساعة في المنطقة، محذرة من أن هذه الرياح تعرقل عمل رجال الإطفاء لإخماد النيران ومؤكدة أنها ستهدأ بحلول الغد.

وأكد مصدر من دائرة الإطفاء والإنقاذ في منطقة "بيرينيه أورينتال" أن المنطقة عند مستوى جفاف شديد، موضحا أن بعض النباتات تتعرض لضرر كبير.