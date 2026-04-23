يامال يقود برشلونة لفوز صعب على سيلتا فيجو ويعزز صدارته في الليجا

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب سيلتا فيجو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 40 من الشوط الأول، من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب برشلونة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 63% مقابل 37% لصالح سيلتا فيجو، في ظل أفضلية فنية واستحواذ على مجريات اللعب.

ولم تخلُ المواجهة من القلق داخل صفوف الفريق الكتالوني، بعدما تعرض لامين يامال للإصابة في الدقيقة 43، ليضطر المدير الفني هانز فليك لإجراء تبديل اضطراري بمشاركة الشاب روني باردجي بدلًا منه، وسط مخاوف من طبيعة الإصابة.

كما تلقى برشلونة ضربة أخرى بإصابة المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، ليشارك بدلًا منه أليخاندرو بالدي، ما وضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير للحفاظ على التقدم.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 44 نقطة في المركز السابع.