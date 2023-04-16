رئيس مدينة الأقصر يوزع الهدايا على أطفال الكنائس بمناسبة عيد القيامة

هنأ اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وذلك في أثناء زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء وكاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس وكاتدرائية الملاك، لتقديم التهنئة والمعايدات للأطفال والأقباط.



وقدم رئيس مدينة الأقصر، برفقة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة، عددا من الهدايا والحلوى وبعض باقات من الورد للأطفال، في لم إنسانية تعبر عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى تزيين الكنائس ببنرات تهنئة تزين الكنائس مهداة من محافظة الأقصر، احتفالا وابتهاجا ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وفى سياق متصل، قام مجلس مدينة الأقصر بإرسال برقية تهنئة للأقياط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ أهالي المدينة الكرام وأن يحفظ مصر الحبيبة ويمن عليها بالأمن والأمان والاستقرار ويحميها من كل مكروه وسوء.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويا بكل المناسبات الإسلامية والمسيحية معًا، في جو من المودة والمحبة داعيًا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة.