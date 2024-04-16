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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات تداول صورة لشابين زعمت من قامت بنشرها أن أحدهما يحمل سلاحا ناريًا.

وتبين أن السلاح هو بلاستيك "لعبة أطفال"، وكانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك وأرشدا عنها.

ورصدت إدارة الرصد والمتابعة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة نارية بأحد الشوارع بمنطقة العمرانية.

أمكن تحديد وضبط الشخصين وتبين أنهما طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية والدراجة النارية التى كانا يستقلانها قيادة أحدهما وملك والده، وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك "لعبة أطفال".

وأضاف الشابان أن السلاح البلاستيك كان بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري