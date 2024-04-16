نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكي عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع.

في الوقت ذاته، دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي جيمس لانكفورد، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرة دخول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبرر لانكفورد، في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلبه بالرد العسكري الإيراني على إسرائيل، مذكراً بأن وزراء خارجية إيرانيين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول من قبل بالنظر إلى الظروف التي كانت سائدة آنذاك.

ومن المنتظر أن يتوجه عبد اللهيان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب رفضت منح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة. ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار في أول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.