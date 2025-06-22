زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران «تلقت ضربات قاسية بتدمير منشآتها النووية وقتل علمائها»، متابعا: «نحن عازمون على إكمال المهمة».

واعتبر خلال كلمة متلفزة، مساء الأحد أن «العملية في إيران ستقربنا من تحقيق أهدافنا في غزة»، موجها الشكر للرئيس الأمريكي، قائلا:« نشكر صديقنا العظيم ترمب على العمل المشرف للجيش الأمريكي بإلحاق ضرر هائل بمنشأة فوردو».

وأشاد بالتعاون المشترك مع الرئيس الأمريكي، قائلا: «قمنا مع الولايات المتحدة بإنجازات غير مسبوقة، نشكر الرئيس ترمب على هذا العمل المشترك».

وأشار إلى أن إسرائيل ستقوم بتقييم الوضع في منشأة فوردو لضمان ألا تشكل أي تهديد مستقبلي.

ورأى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد يقومان فيها بـ «أعمال بطولية»، مضيفا: « لن تنسى الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال عملية الأسد الصاعد وهجمات إيران علينا».

وشدد على أن العملية مستمرة ولن تتوقف قبل تحقيق أهدافها ، قائلا: «لن ننهي عمليتنا مبكرا ولن نواصلها أكثر مما هو مطلوب.. نحن قريبون جدا من تحقيق أهداف الحرب على إيران».

وجه نتنياهو رسالة لإيران قائلا: «النظام الإيراني يريد تدميرنا، ونحن قريبون جدا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نفعله اليوم».