 الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المنازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي ينسف عددا من المنازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 2:31 م

أفادت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال مراسل فضائية «الميادين»، إن «طائرات الاحتلال دمرت 4 من أبراج الصالحي في مخيم النصيرات».

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع لليوم السادس على التوالي.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة شمال المخيم. وقد استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب أكثر من 30.

وكان جيش الاحتلال زعم أن طيرانه الحربي دمر خلال الـ24 ساعة الماضية، منصة إطلاق صواريخ وعشرات البنى التحتية والأنفاق والمباني العسكرية وسط قطاع غزة.

وادعى أنه قتل «عددا من المخربين» في قصف بالدبابات وسط القطاع، في إشارة إلى عناصر المقاومة الفلسطينية.

في الإطار ذاته، قال مراسل «الجزيرة» إن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مدارس تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بغزة بانتشال جثامين 15 شهيدا قتلهم الجيش الإسرائيلي، بينهم أطفال، من مناطق متفرقة بمدينة خان يونس.

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