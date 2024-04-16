قال الدكتور جراهام بالدوين، رئيس جامعة سنترال لانكشاير "يوكلان"، إن الجامعة افتتحت فرعا لها بمصر بمقر الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية في تخصص الهندسة وهناك مناقشات عدة للتوسع في البرامج الدراسية المختلفة والمتعددة في العاصمة الإدارية بالتعاون مع الجامعات الأوروبية.

وأضاف بالدوين، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن تجربة وفرصة الاستثمار في مصر متاحة وإيجابية وأن تجربة إنشاء فرع للجامعات في العاصمة الإدارية كانت أهم شيء بالنسبة لهم وأن السوق المصرية سوق واعدة.

وتابع رئيس جامعة سنترال لانكشاير جاء ذلك خلال زيارته، للجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية: بالنسبة للتوسع والاستثمار نضع في المقام الأول الاستثمار في العنصر البشري وإتاحة فروع خارج دولة الجامعة الأم ومنها مصر ومنطقة الشرق الأوسط ولا يهم بالنسبة المقابل المادي من الطالب بقدر ما يهمنا من عولمة وتدويل التعلم الخاص بالجامعة والسماح للطلاب التنقل بين ثقافات مختلفة في الفروع ومن ضمنها مصر.

وعبر جراهام، بالترحيب والحفاوة الكبيرة التي وجدها منذ قدومه إلى مصر، مقدما التهنئة لطلاب مصر بإنشاء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتميزها باستضافة فروع أجنبية متميزة وبرامج فريدة، بجانب بنية تحتية ومعامل وإنشاءات مبهرة.

وأضاف أن فرع الجامعة في مصر يقدم تخصصات هندسية مختلفة ونادرة تعد تخصصات المستقبل، ويتم الدمج في الدراسة بين الجانب النظري والعملي بتعليم عالي الجودة بخبرات عالمية حيث تتميز الجامعة في تقديم هذه التخصصات بهذه المهارات بجانب فرص تدريبية متنوعة.

وأشار إلى امتلاك جامعة سنترال لانكشاير، مكانة كبيرة ضمن الجامعات الإنجليزية حيث تعبتر من أقدم الجامعات داخل المملكة المتحدة والتى أسست عام 1828، وتم تصنيفها من قبل التصنيف العالمى للجامعات QS WORLD على أنها ضمن أفضل 7% طبقا للتقييم العالمي لعام 2022 وأنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية وارتباطها بالصناعة.

من جهته، قال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، إن هناك فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين مؤسساتنا واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، حيث تتماشى رؤية جامعة سنترال لانكشاير في مجال التعليم المبتكر والتزامها بالتعلم الذي يركز على الصناعة تمامًا مع رؤية الجامعات الأوروبية في مصر.

وأوضح هاشم أن إنشاء فرع لجامعة سنترال لانكشاير في حرم الجامعة هو شهادة على هذه الرؤية المشتركة، حيث توفر زيارة اليوم فرصة للدكتور بالدوين وفريقه للإطلاع مباشرة على البيئة الأكاديمية النابضة بالحياة في الجامعات الأوروبية في مصر وتقييم تقدم فرع جامعة سنترال لانكشاير بالجامعة، ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة ستؤدي إلى تعاون أكبر بين الجامعتين في المستقبل.

وأكد أنهم متحمسون لسماع آرائهم حول فرع جامعة سنترال لانكشاير ومناقشة مجالات محتملة لمزيد من التعاون، مثل إضافة برامج الطب والصيدلة، ومبادرات بحثية مشتركة، وبرامج تبادل طلابي، وورش عمل لتطوير أعضاء هيئة التدريس.