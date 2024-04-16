الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال 75‬‎ عاما

شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي للإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم في 9 مارس 2016.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالبلاد بشكل عام



