تقرير يكشف تفاصيل مقترح حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

قال مصدر إسرائيلي لـ “سي إن إن إن”، إن حركة "حماس" خفضت عدد الرهائن الذين ترغب في إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل إلى أكثر من النصف.

وفي مقترحها الأخير، عرضت "حماس" إطلاق سراح أقل من 20 رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وهو ما يعني خفض عدد الرهائن الأربعين الذي كان أساسا للمفاوضات لعدة أشهر حتى الآن إلى النصف، وهو ما يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء في المفاوضات.

وأضاف المصدر أن "حماس" دعت أيضا إلى الإفراج عن المزيد من الفلسطينيين من سجون إسرائيل مقابل عدد أقل من الرهائن، فضلا عن عدد أكبر من الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وذكر المصدر الإسرائيلي أن أحدث مقترح لـ"حماس" يشير إلى أن زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق، ويسعى لاستغلال الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن "حماس" أخبرت الوسطاء أنه ليس لديها سوى حوالي 20 رهينة من النساء أو المرضى والجرحى وكبار السن وأضافت الحركة أنها تركز على هؤلاء العشرين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

لكن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين قالوا مرارا وتكرارا إنهم توقعوا أن "حماس" ستطلق سراح 40 رهينة، والآن تقول "حماس" إن "ليس لديها عدد كاف من الرهائن الأحياء"، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

وأضاف أن حتى لو "حماس" قالت إن لديها 20 رهينة فقط، فمن المتوقع أن تطلق سراح الشباب أو تعيد جثث الرهائن الذين ماتوا ليصل العدد إلى 40.

وقال مسؤول أمريكي ثان، لـCNN، إن "حماس" ردت في الأيام القليلة الماضية بمطالب "غير معقولة وغير قابلة للتحقيق"، وأضاف أنه يبدو أن يحيى السنوار لا يريد وقف إطلاق النار، على الرغم من الفوائد التي تعود على سكان غزة.

وأكد المسؤول الأول أيضًا أن مطالب "حماس" بشأن عدد الفلسطينيين الذين تريد أن تفرج عنهم إسرائيل قد زاد، حيث قال: "لقد قللوا العدد من قبل، والآن يريدون زيادته مرة أخرى".

وكانت CNN ذكرت، في وقت سابق، أن المقترح الأخير الذي رفضته "حماس" الآن يشمل إطلاق سراح حوالي 900 فلسطينيا. وقال المسؤول الأمريكي: "أعتقد أن جزءا من هذا هو أن حماس تعتقد أنها تنتصر، لأن تعريفهم للنجاح هو البقاء، وقد تمكنوا من البقاء حتى الآن، وكلما طال أمد الصراع، أصبحت حماس أكثر تعنتا وليس العكس".

وفي المقابل، ذكر القيادي في "حماس" باسم نعيم أن الحركة اقترحت الإفراج عن 3 رهائن كل أسبوع، لكنه قال: "لا أحد يتحدث عن الأرقام النهائية".

وبعيداً عن نسبة الفلسطينيين، تواصل "حماس" المطالبة بضمانات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة دون قيود إلى شمال غزة.