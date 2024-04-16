المواي تاي يحدد موعد تصفيات المنتخب المشارك ببطولة العالم باليونان

حدد الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم موعد إجراء تصفيات المنتخب المشارك في بطولة العالم للمنتخبات للمواي تاي للكبار المقرر إقامتها خلال الفترة من 31 مايو إلى 10 يونيو المقبل في اليونان.

وكشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه تقرر إقامة تصفيات المنتخب يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتابع أنه تقرر أن تكون التصفيات لاختيار منتخب الفراعنة مفتوحة لجميع اللاعبين المسجلين في الاتحاد لمراحل العموم من 18 إلى 40 سنة في جميع الأوزان.

وكشف محمد إبراهيم أن قرار السماح لجميع اللاعبين بالمشاركة في التصفيات جاء هذا القرار من أجل اتاحة كامل الرؤية الفنية للجهاز الفني للمنتخب باختيار أفضل العناصر من اللاعبين واللاعبات المشاركين في التصفيات من أجل الاستقرار على العناصر المتميزة لضمهم إلى صفوف المنتخب والتي سوف يعقبها إقامة معسكرات مفتوحة ومغلقة للاعبين استعدادًا، للبطولة التي تقام في اليونان.

وحول تفاصيل تصفيات اختيار المنتخب ستكون يوم السبت 27 أبريل الجاري وتبدأ عملية الميزان الرسمي من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر، لتبدأ بعدها المباريات.