قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يحاولون مساعدتهم.

وصرحت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة لدى أطباء بلا حدود: «تم تحويل غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يأتون لمساعدتهم. نشهد لحظة بلحظة الدمار والتهجير لكل سكان القطاع»، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: «مع عدم وجود أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يساعدونهم، تواجه الاستجابة الإنسانية صعوبات جمة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد لدرجة حرجة في الإمدادات مما لا يتيح أي خيارات تذكر للناس للحصول على رعاية».

وفيما تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، أفاد مسعفون فلسطينيون بأن غارة جوية أسقطت عشرة شهداء بينهم كاتبة ومصورة معروفة تدعى فاطمة حسونة ألقى عملها الضوء على المصاعب الجمة التي يواجهها سكان مدينة غزة خلال الحرب. وأضافوا أن ضربة على منزل آخر إلى الشمال أسقطت ثلاثة شهداء.

وفي رفح بجنوب قطاع غزة، قال سكان إن جيش الاحتلال هدم المزيد من المنازل في المدينة التي أصبحت تحت سيطرة إسرائيل في الأيام القليلة الماضية.

إنسانيًّا، أكدت وزارة الصحة في غزة أنّ تعليق إسرائيل دخول الوقود والإمدادات الطبية والغذائية منذ أوائل مارس بدأ يعرقل عمل المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل مع نفاد الإمدادات الطبية.

وأضافت الوزارة: «مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر».

وتؤكد صحة غزة أن أكثر من 1600 فلسطيني استشهدوا منذ استئناف إسرائيل العدوان في في مارس، بعد هدوء نسبي استمر لشهرين.

وأدى تجدد العدوان إلى نزوح مئات الألوف من السكان وفرضت حظرا على دخول جميع الإمدادات إلى القطاع.