قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن النظام الصحي بأكمله في قطاع غزة يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أنه يجب رفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، وتجديد وقف إطلاق النار في القطاع.

"We make do with what we have, but the severe shortages of medicine, painkillers, and other essential medical supplies, pose a grave threat to the lives of our patients," explains Dr Muhammad, Head of an UNRWA medical point in #Gaza.



