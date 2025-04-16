قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن النظام الصحي بأكمله في قطاع غزة يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أنه يجب رفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، وتجديد وقف إطلاق النار في القطاع.

“We make do with what we have, but the severe shortages of medicine, painkillers, and other essential medical supplies, pose a grave threat to the lives of our patients," explains Dr Muhammad, Head of an UNRWA medical point in #Gaza.



The first picture shows Loretta, 2, who… pic.twitter.com/sh9k9ok8I2 — UNRWA (@UNRWA) April 16, 2025



وكانت منظمة أطباء بلا حدود، قد قالت اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يحاولون مساعدتهم.

وصرحت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة لدى أطباء بلا حدود: «تم تحويل غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يأتون لمساعدتهم. نشهد لحظة بلحظة الدمار والتهجير لكل سكان القطاع»، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: «مع عدم وجود أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يساعدونهم، تواجه الاستجابة الإنسانية صعوبات جمة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد لدرجة حرجة في الإمدادات مما لا يتيح أي خيارات تذكر للناس للحصول على رعاية».