 الأونروا: النظام الصحي بغزة يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب.. ويجب رفع الحصار الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: النظام الصحي بغزة يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب.. ويجب رفع الحصار الإسرائيلي


نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 11:59 ص

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن النظام الصحي بأكمله في قطاع غزة يتعرض للهجوم منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أنه يجب رفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، وتجديد وقف إطلاق النار في القطاع.


وكانت منظمة أطباء بلا حدود، قد قالت اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يحاولون مساعدتهم.

وصرحت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة لدى أطباء بلا حدود: «تم تحويل غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يأتون لمساعدتهم. نشهد لحظة بلحظة الدمار والتهجير لكل سكان القطاع»، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: «مع عدم وجود أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يساعدونهم، تواجه الاستجابة الإنسانية صعوبات جمة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد لدرجة حرجة في الإمدادات مما لا يتيح أي خيارات تذكر للناس للحصول على رعاية».

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