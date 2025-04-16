موعد المران الأول للأهلي فى بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ بعد مرور 17 ساعة على الإقلاع من مطار القاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.