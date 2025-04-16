أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية والأمر المتعلق بالتعبئة حتى أغسطس المقبل

قررت أوكرانيا، تمديد العمل بالأحكام العرفية والأمر المتعلق بالتعبئة لمدة 90 يوما أخرى حتى بداية أغسطس المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا صد الهجوم الروسي الذي بدأ منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن المرسومين اللذين طرحهما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حصلا على الأغلبية اللازمة التي تقدر بالثلثين في البرلمان.

وبمجرد أن يوقع زيلينسكي على المرسوم، سوف يتم تطبيق الأحكام العرفية حتى السادس من أغسطس المقبل، بعدما كان من المقرر أن ينتهى العمل به في التاسع من مايو المقبل.

ويذكر أن الحكومة الأوكرانية، فرضت أول مرة الأحكام العرفية والأمر الخاص بالتعبئة في أعقاب بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022.