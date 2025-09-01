نتنياهو يقول إن ترامب منحه الضوء الأخضر لإنهاء الموضوع في غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه الضوء الأخضر "لإنهاء الموضوع" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش إيال زامير عرض، خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، الخطوط العريضة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن معظم الوزراء عارضوها، وعلّق نتنياهو بالقول: "لا حاجة للتصويت، فهي ليست على جدول الأعمال"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتتضمن الخطوط العريضة إعادة 10 محتجزين أحياء و18 شهيدا لمدة 60 يوما - يُطبّق خلالها وقف إطلاق النار وتستمر المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين المتبقين - إلى جانب إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو فسّر معارضته لخطة زامير، بالقول إن إسرائيل تملك الآن مهلة دبلوماسية "غير محدودة" من الأمريكيين، وأن الانسحاب من بعض الأراضي التي احتلها الجيش الإسرائيلي في عملية "عربات جدعون" سيكلّف "ثمنا باهظا".

كما زعم أن "الرئيس ترامب قال له: دعوا الصفقات الجزئية، وادخلوا بكل قوتكم وأنهوا الموضوع"