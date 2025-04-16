إصابة 4 طلاب في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة دالاس الأمريكية

أصيب أربعة طلاب في مدرسة ثانوية في مدينة دالاس الأمريكية الثلاثاء في حادثة إطلاق نار استدعت استجابة أمنية كبيرة في الحرم الجامعي، حيث قالت السلطات إنها حددت المشتبه به لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بعد.

وأصيب ثلاثة من الطلاب بالرصاص بينما تعرض الرابع لإصابة في الجزء السفلي من جسده، وفقا لإدارة إطفاء وإنقاذ دالاس. وقالت الإدارة إنه تم إرسال فرق إلى مدرسة ويلمر-هتشينز الثانوية بعد الساعة 130، وأن الطلاب الأربعة، وجميعهم من الذكور، تم نقلهم إلى المستشفيات مع إصابات تراوحت بين خطيرة وغير مهددة للحياة.

وقالت ستيفاني إليزالدي، المشرفة على منطقة مدارس دالاس المستقلة، في مؤتمر صحفي: "بصراحة، أصبح هذا الأمر مألوفا جدا. ويجب ألا يكون مألوفا".

وأضافت كريستينا سميث، نائب قائد الشرطة لمنطقة مدارس دالاس المستقلة، في المؤتمر الصحفي أن التحقيق لا يزال جاريا ولم يكن لديها أي معلومات حول ما الذي أدى إلى الحادثة. وعلى الرغم من أنها قالت إن الشرطة قد حددت المشتبه به، إلا أنها لم تقدم تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت السلطات تعرف مكانه.

وكانت أعمار الثلاثة الذين أصيبوا بالرصاص تتراوح بين 15 و18 عاما، بينما لم تتوفر معلومات عن عمر الشخص الذي تعرض "إصابة عضلية هيكلية"، حسبما قالت إدارة إطفاء وإنقاذ دالاس.