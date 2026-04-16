مدبولي: الإجراءات الحكومية أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسواق العالمية شهدت تذبذبًا واضحًا في المعنويات منذ الأسبوع الماضي، حيث انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت منذ اندلاع الأزمة عددًا من القرارات التي أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول متوسطة التأثر بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم توقعات سابقة كانت تشير إلى أنها ستكون من بين الأكثر تضررًا.

وأشار إلى ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا، بأن مصر تمثل نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات، ويعزز فرص استمرار دعم البرنامج التمويلي القائم.

ولفت إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل مجلس الوزراء، والجهود المبذولة لضمان تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين.