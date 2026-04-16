الاتحاد الأوروبي يرسل مقترحات إلى جوجل للامتثال لقوانين المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

أرسلت المفوضية الأوروبية، قائمة تضم مقترحات تعديلات إلى "جوجل" بشأن كيفية مشاركة عملاق التكنولوجيا الأمريكية البيانات مع المنافسين، وتحسين قابلية التشغيل البيني، من أجل الامتثال بصورة أفضل لقانون المنافسة الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إن "البيانات تعد عنصرا رئيسيا في البحث عبر الإنترنت، وفي تطوير خدمات جديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي".

وأضافت مسئولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنه "لا يجب تقييد الوصول إلى هذه البيانات بطرق قد تضرّ بالمنافسة. لن نسمح بممارسات تهدد بإغلاق الأسواق أو الحد من الخيارات المتاحة".

وتأتي التوصيات ضمن إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تركز على ضمان عدم تمتع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، مثل "جيميني"، بميزة على تطبيقات مزودي الخدمات الآخرين على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".