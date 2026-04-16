المستوطنون يغلقون طريق طلاب فلسطينيين إلى مدرستهم في الضفة الغربية

حُرم عشرات الأطفال الفلسطينيين من الوصول إلى مدرستهم في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع، بعد أن أغلق مستوطنون الطريق الرئيسي المؤدي إليها باستخدام أسلاك شائكة.

ووقعت الحادثة في قرية أم الخير قرب مدينة الخليل، إذ حاول التلاميذ، يوم الاثنين، العودة إلى الدراسة لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق الطريق الذي يستخدمونه عادة، وهو ما نسبه سكان القرية إلى مستوطنين من مستوطنة "كرمل" المجاورة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح رئيس مجلس القرية، خليل الهذالين، أن هذا الإجراء منع الأطفال، خاصة القادمين من المناطق المحيطة، من سلوك الطريق الآمن المعتاد، مضيفا أن البديل المتاح يمر بالقرب من المستوطنة ويشكل خطرا عليهم.

وأشار إلى أن أهالي القرية يصرون على استخدام الطريق الرئيسي، متهما المستوطنين بمحاولة التضييق على السكان تمهيدا للاستيلاء على الأراضي وتوسيع النشاط الاستيطاني.

ومن جهتها، اعتبرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، أن وضع الأسلاك الشائكة يأتي ضمن سياسة تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة أراضيهم في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع مصور، جرى التحقق منه تلاميذ يقفون أمام الحاجز الجديد، في حين أفاد سكان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت لاحقا الغاز المسيل للدموع في المنطقة؛ ما تسبب في حالات اختناق وصعوبات تنفس بين الأطفال.

وتعطلت العملية التعليمية مع اندلاع الحرب على إيران، وسط مخاوف أمنية متزايدة في الضفة الغربية.