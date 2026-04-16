باكستان تحصل على ملياري دولار من السعودية لتعزيز احتياطياتها

احتياطيات إسلام آباد من النقد الأجنبي تواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع التزامات السداد الخارجي وتكاليف الاستيراد

أعلنت باكستان، الخميس، حصولها على تمويل بقيمة ملياري دولار من وزارة المالية السعودية بهدف تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي الباكستاني، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "حصل على تمويل بقيمة ملياري دولار من وزارة المالية السعودية اعتبارا من 15 أبريل 2026".

وفي السياق، أشارت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، إلى أن احتياطيات إسلام آباد من النقد الأجنبي تواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع التزامات السداد الخارجي وتكاليف الاستيراد.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أجرى أمس الأربعاء، مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة غربي المملكة.