القبض على خلية تابعة لداعش في شمال سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خلية تابعة لداعش متورطة في تنفيذ عدة هجمات في شرق حلب بشمال البلاد .

وقال مصدر بوزارة الداخلية، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) نشرته اليوم الخميس ، إن ذلك جاء خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة .

وأشار إلى مصادرة أسلحة حربية وجعب وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية بهدف استخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية.

وفي الثاني من مارس الماضي، أحبطت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش كان يستهدف موكباً حكومياً في بلدة الباغوز بريف منطقة البوكمال.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر معرفاتها الرسمية حينها، أن العملية جاءت نتيجة جهد استخباري مكثف، اعتمد على المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات وتحليلها، حيث نفذت الوحدات المختصة إجراءات استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو خالد أحمد عزاوي، المتورط في التخطيط للعملية، وضبط عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير.

وكثّف تنظيم"داعش" هجماته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ضد قوى الأمن والجيش، خصوصاً في الرقة ودير الزور، بالتزامن مع الإنجازات الأمنية والسياسية التي حققتها الدولة في ملفات عديدة لبسط الاستقرار في ربوع البلاد، ولا سيما المنطقة الشرقية. إرهابية، شملت عمليات اغتيال واستهدافات مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية.