مصادر لـ«د ب أ»: ميرتس سيقدم عرضا بخصوص مشاركة ألمانيا في تأمين مضيق هرمز

خلال المشاورات المزمع إجراؤها في العاصمة الفرنسية باريس، غدا الجمعة، بشأن التحضير لمهمة عسكرية لتأمين مضيق هرمز بعد انتهاء الأعمال القتالية، يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تقديم عرض ملموس بخصوص مشاركة بلاده في هذه الجهود.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية أن من المقرر أن يوفر الجيش الألماني زوارق كاسحة للألغام، وسفينة مرافقة، وطائرات استطلاع، وذلك في حال استيفاء شروط معينة.

ويمتلك الجيش الألماني حالياً ثماني قطع من زوارق كسح الألغام وسفينتين لعمليات غواصي الألغام، ولم يتضح بعد عدد القطع التي يمكن مشاركتها، حيث لا يعتزم ميرتس الإفصاح عن ذلك غدا، وفقاً لتصريحات هذه المصادر. ويبلغ طول كل زورق من زوارق كسح الألغام التابعة للجيش الألماني أكثر من 50 متراً، ويعمل على كل زورق طاقم أساسي مكون من 42 جندياً، ويمكن زيادة قوام هذا الطاقم من خلال غواصي الألغام.

وفيما يخص الاستطلاع الجوي، تملك القوات البحرية الألمانية طائرتين للاستطلاع البحري بعيد المدى من طراز "بي-8 بوسيدون" وهما مجهزتان برادار وأنظمة صوتية وبصريات عالية الدقة، وعادة ما يكون على متنهما أحد عشر جندياً. وكما هو معتاد في مثل هذه العمليات، سترافق سفينة إمداد كاسحات الألغام.

ومع ذلك، تشترط الحكومة الاتحادية ضرورة استيفاء عدة شروط أولاً قبل البدء في مثل هذه المهمة.