احتفل إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند بهدفه الذي سجله في شباك شالكة، بطريقة مثيرة للغاية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندسليجا.

وشهد احتفال هالاند بالهدف، الرقص منفردًا عند مكان تنفيذ الركلة الركنية في الملعب، مع حرصه وزملائه على المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، حيث اكتفى زملاؤه بالتصفيق له دون ملامسة جسده.

ويقضي البروتوكول الطبي لعودة البوندسليجا، أن يحافظ اللاعبون على مسافة التباعد الاجتماعي بينهم داخل الملعب عند القيام بالاحتفالات أو ما شابه ذلك.

What do you make of Erling Braut Håland's weird FIFA glitch celebration? 😂#BundesligaIsBack pic.twitter.com/xdjoVvhRKt