الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن الغارات التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة استهدفت كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء في القطاع، حيث لم تعد صالحة لسير سيارات الإسعاف.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت برج الجلاء في القطاع المؤلف من 11 طابقا، والذي يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.