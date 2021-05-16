حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بأحياء الإسكندرية

شديد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أية أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أية قطعة أرض للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة إزالة فورية لحماية أراضي وأملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة شدة خشبية على مساحة ١٠٠ متر بقرية بهيج وتم التحفظ على كمية من الأخشاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، تم رصد أعمال بناء مخالف بشارع ١٢ أرض دويدار عبارة عن شدة خشبية لسقف بالدور السادس، وتم فكها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي حي العامرية أول بقيادة محمود بريك رئيس الحي، أزالت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية، مباني مخالفة أمام محطة الصرف الصحي بالمستعمرة عبارة عن ٤ محلات على مساحة ١٥٠ مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة دور أول مخالف بالعقار الكائن مدخل الكينج من طريق المزلقان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشن حي وسط برئاسة محارب هيلع، حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء على أرض فضاء كائنة في شارع الصالحين بجوار مسجد الصالحين منطقة أبيس وتم إزالتها في الحال.

وتم إزالة أعمال بناء قواعد بالطوب الأبيض، وإزالة شدة خشبية بالطابق الأرضي بمنطقة أبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت محافظة الإسكندرية، استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة، كما أكدت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أية مخالفات.