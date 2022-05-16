وكيل صحة المنوفية يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمبنى مركز صحة الأسرة بقرية مليج

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أعمال التطوير الخاصة برفع كفاءة مبنى مركز صحة الأسرة بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم الطبية، في ضوء إجراء المعاينة الأولية للمبنى استعدادا لنقل بعض التخصصات الطبية للمبنى من عيادات الاستقبال وطب الأسرة والنساء والتوليد وعيادات العلاج الطبيعي والجلدية والأطفال بالإضافة إلى الصيدلية الخاصة بالمبنى والأماكن المخصصة للتطعيمات والمراقبين الصحيين والملفات.

وجاءت تلك الجولة التفقدية بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وعدد من قيادات المديرية، والنائبة غادة قنديل عضو مجلس النواب، والمستشار علاء حمدي قنديل ممثلاً عن فئات المجتمع المدني، التي قامت بالتبرع لبناء المبنى.

جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق على استكمال باقي التجهيزات بجميع العيادات استعدادا لافتتاحه قريبا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه وحرصا على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفقا لمعايير الجودة تماشيا مع استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنوفية.