أبو الغيط يزور إسبانيا اليوم لرعاية منتدى العلاقات العربية الإسبانية

يبدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة إلى مدريد اليوم لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية الإسبانية عبر الإعلام الرقمي الذي سيعقد في العاصمة الاسبانية، وتنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية بحضور خوسيه مانويل بيريز رئيس الهيئة وميكيل إيسيتا وزير الثقافة والرياضة الاسباني.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمؤسسات الإعلامية العربية والاسبانية لتبادل الخبرات ووجهات النظر وبناء جسور التعاون بين الجانبين، نظرا لمشاركة عدد كبير من رؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون بمختلف الدول العربية والمؤسسات الإعلامية العربية أيضا.

وأشار المصدر إلى أن جلسات المنتدى تتناول عددا من الموضوعات أبرزها أهمية الإعلام الرقمي في التبادل الثقافي وكيفية تطوير علاقات التعاون المؤسسي في المجال الإعلامي بين الجانبين العربي والاسباني، ووضع خطة مستقبلية لتفعيل آليات هذا التعاون.

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الملك "فيليب السادس" ملك اسبانيا، وكذلك خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الاسباني للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.