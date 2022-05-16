وزير الخارجية الأمريكي يثمن قيادة إندونيسيا لقضايا الصحة العالمية

ثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قيادة إندونيسيا لقضايا الصحة العالمية، وذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ خلال لقاء بلينكن ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في العاصمة واشنطن.

وناقش الجانبان، في البيان، نتائج القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا /الآسيان/ والقمة العالمية الثانية حول كورونا، التي شاركت إندونيسيا في استضافتها.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على الكيفية التي سيساعد بها إطار العمل الاقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ على خلق منطقة أكثر انفتاحًا وترابطًا وازدهارًا.

واستعرض الجانبان أيضًا أهمية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان وكيف يمكن للولايات المتحدة وإندونيسيا التعاون لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وأخيرًا تبادل الدبلوماسيان وجهات النظر حول كيفية تعاون واشنطن وجاكرتا لضمان نجاح إندونيسيا في استضافة مجموعة العشرين.