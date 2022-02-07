باحث يكشف عن طريقة لفتح سيارات تسلا وإدارة المحرك

ربما يحب ملاك سيارات تسلا الكهربائية النظام الأنيق لدخول السيارة بدون مفتاح، إلا أن أحد الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني كشف عن إمكانية استغلال لصوص لنفس التكنولوجيا لدخول السيارة والإنطلاق بها في بعض طرازات السيارة تسلا الكهربائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سلطان قاسم خان، المستشار الأمني لمجموعة"ان سي سي جروب" للأمن ومقرها مانشستر، قوله إنه من الممكن اختراق طرازي "تسلا اس" و"تسلا واي"، ويمكن لأي لص أن يفتح السيارة ويقوم بإدارة المحرك والانطلاق بالسيارة.

وأوضح قاسم خان أنه يمكن من خلال إعادة توجيه الاتصالات بين الهاتف المحمول لمالك السيارة تسلا أو مفتاح الأمان (ريموت التحكم في السيارة) وبين السيارة نفسها ، أن يقوم أي دخيل بخداع نظام الدخول إلى السيارة ليعتقد النظام أن مالك السيارة موجود بالفعل بجانبها.

وأضاف خان أن هذه القرصنة ليست خاصة بسيارات تسلا فحسب، رغم أنه كشف عن الطريقة لوكالة بلومبرج للأنباء على أحد طرازات سيارات تسلا. وأشار إلى أن العملية تتم نتيجة لتلاعبه بنظام الدخول بدون مفتاح في تسلا، والذي يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض الطاقة.