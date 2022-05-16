الاتحاد الأوروبي: عدد المهاجرين غير الشرعيين يرتفع 69% في 2022

أظهرت البيانات الرسمية أن عدد المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى أبريل العام الجاري ارتفع بصورة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتيكس) اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 57 ألف و800 حالة عبور غير شرعي.



وهذا العدد أعلى بنسبة 69% في الشهور الأربعة الأولى مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وأكدت فرونتيكس أن لاجيئ الحرب من أوكرانيا، الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي، لم يتم إدراجهم في هذه الاحصاءات.



ونصف جميع حالات العبور غير الشرعي (172ر27)، تم تسجيله في الطريق عبر منطقة غرب البلقان - وهي زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومعظمهم جاءوا من سوريا وأفغانستان.



كما زادت حالات العبور غير الشرعي للمهاجرين على الطريق عبر شرق البحر الأبيض المتوسط أي عبر تركيا واليونان وقبرص.



وهنا سجلت فرونتيكس 9109 محاولات، أي بزيادة نسبتها 86%. ونحو نصف هذه الحالات للعبور غير الشرعي كانت محاولات لدخول قبرص، ومعظمهم جاءوا من سوريا ونيجيريا والكونغو.