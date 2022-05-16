الخطيب يهنيء رجال سلة الأهلي بلقب دوري السوبر

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة«رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري مساء اليوم.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الأهلي على مدار البطولة، خاصة المباراة الختامية التي بذل فيها جميع عناصر الفريق جهودًا كبيرة، واستحقوا اللقب عن جدارة.

وعبر محمود الخطيب عن تقديره للروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهيرهم الكبيرة، مؤكدًا أنه كان على ثقة بأن هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفني قادرين على تحقيق المزيد من الانتصارات.

وأكد الخطيب على أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتقديم مستوى متميز، وتحقيق أحسن النتائج في التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.