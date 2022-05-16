



قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن أسعار العقارات ازدادت بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، مرجعًا الأمر إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة؛ بسبب التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المشكلة تكمن في عدم مقدرة المطورين على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العقار مخزن أساسي للقيمة، ويحقق نجاحًا في هذا الإطار لمدة 30 عامًا.



وعن زيادة حركة شراء العقار في تركيا والإمارات العربية المتحدة، أوضح أن معظم عمليات تلك الشراء ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا إن انتقال الأموال من أوروبا إلى تركيا ودبي ومصر، لها علاقة بمصادر الأموال وإثبات الدخل وآليات قانونية تختلف من بلد لأخرى.



وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن الدول لديها آليات فحص لمعرفة العميل وغسيل الأموال، تختلف شدتها وعمقها من دولة لأخرى، لافتًا إلى أن وجود آلية جديدة لتدارك تلك المسألة في مصر، يساعدها على الاستفادة من هذا الاستثمار.



