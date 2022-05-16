 نبيلة عبيد تروج لأغنية أنغام الجديد ..صورة باهته.. بفيديو كليب من أحد أفلامها - بوابة الشروق
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نبيلة عبيد تروج لأغنية أنغام الجديد ..صورة باهته.. بفيديو كليب من أحد أفلامها

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 7:47 م

روجت الفنانة نبيلة عبيد، لأغنية أنغام الجديدة "صورة باهتة"، بطريقة مختلفة.

وطرحت عبيد، الأغنية على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مصحوبة فيما يشبه الفيديو كليب بتركيبها على أحد أفلامها السينمائية، الذي جمع في بطولته بينها وبين الفنان الراحل محمود ياسين.

واختارت نبيلة مشاهد تعبر عن كلمات الأغنية، وعلقت: "هذه الأغنية أهديها لكل اثنين أحبا بعضهما، وفي لحظة قرروا يسيبوا بعض، علشان اختلفوا، ومالقوش التفاهم".

وتابعت: أغنية المطربة الجميلة أنغام "صورة باهتة" بتحكي حكايتهم، وأحلى ما في كلماتها اللي كلها جميلة ومعبرة…".

يذكر أن المطربة أنغام خضعت مؤخرا لجراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى، إثر ألام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، كانت تسبب لها الآلام، وحرصت نبيلة عبيد على الاطمئنان عليها ودعمها في أزمتها.

 

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