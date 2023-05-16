أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن لجنة المباريات حصلت على موافقة بحضور 10 الاف متفرج أمام الترجي التونسي، مؤكدا أنهم حاولوا تواجد 50 الف، لكن حتى الآن لم يتم الموافقة سوى على حضور عشرة آلاف فقط، موضحًا أن حجز التذاكر سيتم فتحه خلال الساعات القادمة.

وقال العامري فاروق في تصريحات عبر شاشة قناة etc: "الترجي استقبل بعثة الأهلي في تونس بشكل جيد، ونحن نستقبل جميع البعثات بشكل جيد، ولم نحسم ملف الصعود إلى نهائي دوري الأبطال، لدينا لاعبين وجهاز فني جيدين، وكل مباراة بالنسبة لنا هامة، واتمنى حسم الصعود للنهائي".

وأضاف: "الهدف الرئيسي لنا هو الوصول للنهائي الإفريقي، وصن داونز والوداد يمتلكان مميزات كبيرة، فالفريق الجنوب إفريقي لديه سرعة وقوة في الملعب، والوداد لديه جمهور كبير، وهم أيضًا ينظرون للنادي الأهلي بشكل مختلف، خصوصا في وجود محمود الخطيب رئيس النادي الذي يعتبر أحد نجوم كرة القدم السابقين في مصر".

وواصل: "ملف النادي الأهلي في رفع دعوى قضائية ضد تشكيل لجنة الانضباط سليم 100%، وفقًا للوائح والقوانين".

وأكمل: "علاقة اللاعبين ببعضهم جيدة، في اطار التنافس والروح الرياضية، وهو ما حدث من جانب لاعبي الأهلي على رأسهم كهربا بعدما تمنوا السلامة للونش لاعب الزمالك، وأيضا شاهده الجميع اليوم بين الخطيب ومحمد مصيلحي، وفريق الاتحاد السكندري محترم ولديه لاعبين كبار، هناك احترام كبير بين جميع الأطراف".

وزاد: "ستعود الأمور طبيعية عندما يكون هناك احترام سائد بين جميع الأندية، وأن تكون المنافسات عدالة، وتعود الجماهير بشكل محترم وتؤازر فريقها بدون أي تجاوزات، ولابد أن نتحرك في هذا الأمر وأن تكون الاخلاقيات الجيدة والود بين الجميع، والابتعاد عن السب".

وتابع: "هناك علاقات جيدة مع اساطير الزمالك وعلى رأسهم محمود أبورجيلة الذي يتحدث معي دائما في المناسبات، وهذه هي قيمة الرياضة وان يكون هناك علاقة ود واحترام وروح جيدة".

وختم: "قابلت اشرف قاسم في السوبر المصري بالامارات، وهو قيمة كبيرة والعلاقة فيها احترام ومودة واخلاقيات، وهذا هو المطلوب".