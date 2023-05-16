محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية التراثية بمضمار شرم الشيخ للجهن

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مضمار شرم الشيخ للهجن والفروسية، لمتابعة التشطيبات النهائية بالقرية التراثية الجاري تنفيذها، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

وقال المحافظ، إنه جاري أعمال التشطيبات النهائية بالقرية التراثية الجاري إنشاؤها بالمضمار، والتي من المقرر أن يجري افتتاحها على هامش فعاليات المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وأشار المحافظ إلى أن القرية التراثية جرى إنشاؤها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، وتتضمن 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، وأعمال التشطيبات النهائية بها تجري على قدم وساق للانتهاء منها قبل انطلاق المهرجان.

وأكد أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير المنصة الرئيسية، و مدرجات الجمهور، والمسجد ، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وشبكة الطرق والجداريات الفنية، والأعمال الإبداعية التي تهدف إلى إثراء منطقة الهجن لجعلها تظهر بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

كما تفقد المحافظ، أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الطبيعية بمنطقة السفاري، وأعمال اللاند سكيب والسور لموقع مشاهدة الطيور.