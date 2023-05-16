فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، منذ قليل، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

كان سلامة قد تخلف اليوم الثلاثاء، عن جلسة في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط سفره.

ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته و‭‬‬شقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، في حين ينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.

وقال مصدران مطلعان على خطط سفر سلامة في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان لم يغادر بيروت.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء، لأنه كان موجهاً إلى سلامة في البنك المركزي، وكان غير موجود لاستلامه، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال مصدر قضائي آخر إن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضاً أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.