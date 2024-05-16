قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن بلاده تبذل الغالي والنفيس لنصرة الشعب الفلسطيني في الأوقات العصيبة التي يمر بها.

وجدد في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، إدانة بلاده البالغة للعدوان الصهيوني الغاشم على أهل غزة خصوصًا، وفلسطين عمومًا.

ونوه أن «ما يحدث في فلسطين يعد إبادة جماعية طالت وحشيتها أوجه الحياة كافة»، مشيرًا إلى «انضمام ليبيا مع جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية».

وفي سياق آخر، لفت إلى أن «العملية السياسية في ليبيا شهدت عدة تطورات إيجابية؛ نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وجهود اللجنة المالية العليا لترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية».

وأكد استمرار بلاده في بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي؛ الذي لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية.

وأكمل: «الحل يجب أن ينبثق من الليبيين أنفسهم، ونبذل كل ما بوسعنا للتواصل مع الجميع واقتراح المبادرات لتعزيز الثقة بين الأطراف، وخلق توافق على إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية دون المساس باستقلالية بلدنا».



وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.