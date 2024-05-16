 ضبط 1587 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 72 محضرا بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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ضبط 1587 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 72 محضرا بجنوب سيناء

رضا الحصري 
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 8:57 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 8:57 م

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملات تموينية لضبط الأسعار بمدن "شرم الشيخ، رأس سدر، دهب"، بالتنسيق مع مباحث التموين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى إطلاق الحملات بالتنسيق بين الأجهزة الرقابة بالمديرية والإدارات الخارجية للتأكد من جودة المعروض والإعلان عن الأسعار وكذا المرور على المخابز السياحية، وأسفرت عن تحرير 72 محضرا متنوعا، ما بين محاضر امتناع عن بيع سجائر أو مجهولة المصدر، وضبط 180 قاروصة سجائر و7 علب، بإجمالى 1587 علبة.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير 10 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و5 محاضر إثبات حالة لخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم إعلان وبيع بأذيد عن الأسعار بمخابز السياحية لمخالفتها توجيه 15، وباقى المحاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية بالمحال العامة والأسواق.


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